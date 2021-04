Ex-topman Tonton Tapis veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel voor fraude

André Debor (75), de vroegere Tonton Tapis, de illustere tapijtenverkoper uit de jaren tachtig en negentig, is door de correctionele rechtbank in Luik veroordeeld tot een celstraf met uitstel van twaalf maanden. Ook kreeg hij een boete van 8.000 euro met uitstel. De ex-topman van Tonton Tapis werd veroordeeld voor het organiseren van de insolvabiliteit, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte en verduistering.

“Nog goedkoper, is strafbaar”, was de slogan waarmee tapijtendistributeur Tonton Tapis op tv reclame maakte. Het besnorde personage dat de tapijten aan de man bracht, was geschapen naar het beeld van topman André Debor. André Debor gaf destijds leiding aan een vijftigtal winkels in België en in het buitenland. Maar begin jaren negentig, toen zijn bedrijf te snel groeide, kwamen de financiële tegenslagen, met een faillissement, problemen met de fiscus en vervolging door het Luikse gerecht tot gevolg.

André Debor stapte in de vastgoedsector, maar ook daar liep het mis. De rechtbank in Luik veroordeelde hem vrijdag voor het frauduleus organiseren van de insolvabiliteit, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte en verduistering. De feiten dateren van 2015, toen André Debor geld uit zijn onderneming versluisde zodat hij zijn schulden niet moest betalen, alsook de alimentatie die hij aan zijn ex-vrouw verschuldigd was.

Debor betwistte de feiten, maar de rechtbank nam daar geen vrede mee. Hij kreeg twaalf maanden cel met uitstel en een boete van 8.000 euro, ook met uitstel. Ook werd hij veroordeeld tot een beroepsverbod van vijf jaar. Zijn zoon, die hem geholpen had, werd veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Zijn partner kreeg tien maanden cel en een boete van 6.000 euro.