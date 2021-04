Familie van vermoorde verpleegster richt zich tot beschuldigden: “Het goede dat Christine nog in jullie zag, werd op gruwelijke wijze afgestraft”

Herentals / Olen -

De familie van Christine Lenaerts heeft de hoop opgegeven, ooit nog te weten te komen wat er echt met haar gebeurd is. De zus en schoonbroer van de vermoorde verpleegster getuigden over de impact die de moord nog altijd op hun gezin heeft. Ze spraken beschuldigden Ashley Van De Velde (36) en Marco Laudet (46) rechtstreeks aan: “Het goede dat Christine nog in jullie zag, terwijl ze wist wat jullie gedaan hadden, werd op gruwelijke wijze door jullie afgestraft.”