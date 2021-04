Onze Anderlecht-watcher haalt herinneringen op na afscheid Olivier Deschacht: “Op een dag zette Oli me de perszaal uit”

Olivier Deschacht (40) stopt. Over zijn lange carrière, doorzettingsvermogen en grote prijzenkast is al zoveel verteld. Daarom rakelen wij één specifieke anekdote op uit de jaren dat we de verdediger volgden bij Anderlecht. Eéntje die zijn karakter typeert. In 2009 zette Deschacht mij - als jonge journalist - zonder pardon de perszaal uit. Typisch.