Oeps: privénummer van Britse premier Boris Johnson staat al vijftien jaar online

Het persoonlijke mobiele telefoonnummer van de Britse premier Boris Johnson zou al vijftien jaar vrij te raadplegen zijn op het internet. Dat hebben Britse media vrijdag gemeld. In het Verenigd Koninkrijk is nu bezorgdheid ontstaan over de nationale veiligheid van het land.

Het telefoonnummer werd gedeeld in een persbericht uit 2006, toen Johnson nog parlementslid was bij de oppositie. Volgens de BBC gebruikte de premier nog steeds hetzelfde nummer. “Het feit dat zijn persoonlijk telefoonnummer openbaar is, is van belang. De premier heeft een hooggeplaatste functie en zijn telefoongesprekken kunnen gevoelig materiaal bevatten”, zei Peter Ricketts, een voormalige Britse veiligheidsadviseur.

Boris Johnson komt de laatste tijd steeds meer onder vuur te liggen. Zo deelde de Britse zender BBC onlangs vertrouwelijke sms-berichten tussen de premier en ondernemer James Dyson waarin ze het hadden over mogelijke belastingvoordelen.

Johnson ontving recent ook kritiek voor zijn uitgaven. Volgens berichten in de media zou de renovatie van zijn woning in Downing Street 200.000 pond gekost hebben. Dat is een pak meer dan de 30.000 pond die de premier jaarlijks kan inzetten om het appartement naar zijn wens in te richten en te renoveren.