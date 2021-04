Drie natuurorganisaties stappen naar rechter: “Gerechtigheid voor dode das”

Alken - Natuurpunt Limburg heeft zich donderdag als benadeelde bij het parket van Tongeren gemeld in de zaak van de doodgeknuppelde das in het Limburgse Alken.

Op 7 april werd in Alken een man betrapt die met een stok op een das aan het slaan was. Twee wandelaars konden foto’s maken van de man, waarna het politiecommissariaat van Borgloon kennis kreeg van de feiten. Een dag later gaf de man zichzelf aan bij de politie.

Natuurpunt Limburg, Vogelbescherming Vlaanderen en de Wellense Natuurvereniging ‘t Bokje laten nu weten dat ze zich samen als benadeelde in de zaak gemeld hebben bij het parket van Tongeren. De organisaties willen op die manier de belangen van de das verdedigen in de rechtbank. Later zal een burgerlijke partijstelling volgen.

Foto: Jozef Croughs