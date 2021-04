Kopen met een gerust hart: populaire webwinkel AliExpress moet zich aan Europese garantieregels houden

Is de iPhone die je bij AliExpress, de Chinese Bol.com zeg maar, hebt gekocht stuk of wil je toch liever een ander toestel dan kan je het binnen twee weken terugsturen. De populaire Chinese webwinkel gaat vanaf 1 mei de Europese regels rond garantie en retourzendingen te hanteren.

AliExpress is een prijsbreker onder de webwinkels. Alleen, wie er iets bestelt moet hopen dat het van de eerste keer goed is. Want gratis terugsturen is vaak moeilijk of onmogelijk. En ook met de Europese garantieregels wordt vaak een loopje genomen.

Daarom drongen Europese consumentenorganisaties, onder wie Test Aankoop, er al lang op aan dat de Chinese gigant zich aan de Europese regels zou houden en die voorwaarden ook duidelijk zou communiceren.

Op basis van zijn vaststellingen vroeg Test Aankoop in mei 2019 al aan de FOD Economie om in te grijpen en interpelleerde het de Chinese internetreus.

AliExpress, eigendom van Alibaba, is een platform dat verkopers, voornamelijk in China, in contact brengt met buitenlandse consumenten. Naast de Engelse versie van de site die wereldwijd beschikbaar is, is AliExpress nu ook beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Pools, waarmee 330 miljoen klanten in de EU worden bereikt. Dus moeten ze zich ook aan de Europese regels houden, zegt ook de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Want het is uiteindelijk de Nederlandse overheid, in samenwerking met de Europese Commissie, die dit dossier naar zich heeft toegetrokken, met zeer concrete resultaten tot gevolg. Als deadline om zich in orde te stellen werd 1 mei 2021 afgesproken, morgen dus.

Wettelijke garantie

“AliExpress gaat de consumenten voortaan correct informeren over het herroepingsrecht van 14 dagen, maar ook over de wettelijke garantie. Het platform heeft zich ertoe verbonden aan te geven of de koper extra kosten, zoals douanerechten, zal moeten dragen”, zegt Simon November van Test Aankoop.

“Het zal de verkoper duidelijk identificeren en verplicht zijn aan te geven of de ranking van de verkoper verband houdt met het feit dat die heeft betaald om bovenaan in de ranking te verschijnen. Tenslotte moet op de site worden vermeld tot wie de consument zich moet wenden in geval van een klacht of geschillen op een plaats dat zich in het land van de consument moet bevinden en niet langer in Hongkong”, zegt Simon November van Test Aankoop.

“In tijden van pandemie, waarin online winkelen explosief toeneemt, is het meer dan ooit van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving ter bescherming van de consument wordt nageleefd door al wie met de consument te maken heeft,” concludeert hij.

Of de Vlaamse AliExpress-koper nu direct al zijn op internet gekochte spullen zo maar (gratis) zal kunnen terugsturen en zijn centen terug krijgt zoals dat bijvoorbeeld bij Bol.com of Zalando.be het geval is, valt nog af te wachten. Maar ze beloven het alleszins.