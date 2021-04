Gent Jazz schrapt editie 2021 (maar bekijkt alternatief)

Gent - Festival Gent Jazz trekt definitief een streep door de editie van 2021. De gevolgen van de coronacrisis blijven aanslepen en headliners Sting en Herbie gaven al forfait voor deze zomer. In mei zal het overlegcomité de mogelijkheden voor grootschalige festivals opnieuw bekijken. “Maar voor Gent Jazz komt dat te laat”, zegt de organisatie.

Gent Jazz krijgt - gespreid over negen dagen - tot 40.000 bezoekers over de vloer op de Gentse Bijlokesite. De festivalorganisatie gaf eerder dit jaar nog aan dat het mogelijk moest zijn om in 2021 een editie te organiseren zonder mondmaskers of social distancing. Maar dat was zonder de artiesten gerekend. “Na de annulering van Sting en Herbie Hancock, en gezien de huidige omstandigheden, wisten we dat Gent Jazz er ook dit jaar anders zou uitzien.”

Onzekerheid over de vaccinatiesnelheid en het uitblijven van een wettelijk kader voor grootschalige evenementen doen de organisatie op vrijdag - op internationale jazzdag - communiceren over de editie die op 8 juli van start zou gaan.

“Op 23 april heeft de regering een beslissing opnieuw uitgesteld, waardoor we gedwongen zijn om de ambitieuze, maar veilige plannen die we hadden alweer op te bergen en Gent Jazz 2021 te annuleren.” Op 11 mei zou een beslissing over festivals in de maand juli wel kunnen volgen, waarop de organisatie een “waardig” en “zo groot mogelijk alternatief” op poten wil zetten.