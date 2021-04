Twee jaar effectieve celstraf voor man die ex hele nacht lang martelt: “Jaloerse en ziekelijke geest”

De correctionele rechtbank heeft een 36-jarige man schuldig bevonden aan het hardhandig aanpakken van zijn partner en kinderen. Hij mishandelde zijn vriendin een hele nacht, nadat hij haar eerder al eens had geslagen. Het parket vroeg dertig maanden cel, de man kreeg 2 jaar effectief en een boete van 1.600 euro.

De relatie van Wouter M. en zijn toenmalige vriendin was nog maar een jaar aan de gang en toch was ze reeds zeer turbulent. In november 2020 kwam hij agressief tussen in een discussie tussen de kinderen, toen zijn vriendin de situatie wilde ontmijnen kreeg ze een harde klap in het gezicht. De kinderen deden op school hun verhaal waardoor de politie ingeschakeld werd. De vrouw vertelde toen dat ze de relatie wilde beëindigen, maar niet goed wist hoe ze dat moest aanpakken.

Enkele weken later liep het totaal uit de hand. De vrouw had de relatie inmiddels beëindigd, en was bij haar ouders ingetrokken. Op 16 december wilde ze nog wat spullen ophalen, ze dacht dat de man niet thuis zou zijn maar dat bleek wel het geval te zijn. Hij was dronken, dwong haar haar gsm af te geven en sloeg en stampte haar verschillende keren. Hij hield een bijl tegen haar keel, sloeg haar met de achterkant op het hoofd, en dreigde met een steekmes. Hij verplichtte haar sloten alcohol te drinken maar verbood haar naar toilet te laten gaan, waarop ze in haar broek plaste. Daarna verplichtte hij haar de urine op te zuigen. Meerdere keren zei hij dat ze de woning niet levend zou verlaten. Hij deed haar ook ‘bekentenissen’ op papier zetten en beschuldigde haar van overspel met een leraar van de kinderen. Uiteindelijk kon de vrouw om 4 uur ‘s nachts ontsnappen en naar de politie rijden, maar ze vond de ingang van het nachtloket niet, en ging pas daags nadien aangifte doen.

“Jaloerse en ziekelijke geest”

“Deze man heeft een jaloerse en ziekelijke geest en een zeer agressieve ingesteldheid”, zei de procureur. “Hij kreeg reeds een straf met uitstel voor andere agressiefeiten, ook zijn ex-vrouw was slachtoffer van partnergeweld. Ik vorder 30 maanden cel.” De man zelf zegt dat de feiten niet gebeurden en zij hem ‘erbij wil lappen’. “Ze heeft zichzelf verwond, in het verleden deed ze dat ook al. Ik ben geen monster.” Hij vroeg de vrijspraak. De rechter ging niet mee in zijn verhaal en achtte de man schuldig. Ze veroordeelde hem tot twee jaar effectief en een boete van 1.600 euro.

De toenmalige vriendin stelde zich burgerlijke partij en kreeg 1.500 euro schadevergoeding. “Ik ben uren aan een stuk gemarteld, maar ik sta er nog. Ik sta hier als partner, als mama en plusmama. De kinderen zijn zeer angstig sinds deze voorvallen. Ik betreur heel erg dat hij de feiten blijft ontkennen”, besloot ze. Ook de ex-vrouw stelde zich burgerlijke partij, zij vertegenwoordigde haar minderjarige kinderen en kreeg een symbolische euro.