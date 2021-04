Meeste Nederlandse partijen sluiten nieuwe regering met premier Rutte niet bij voorbaat uit

In Nederland sluiten alleen de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid (PVV), de Socialistische Partij (SP) en het radicaal-linkse BIJ1 op voorhand deelname aan een nieuwe regering uit als daarvan de demissionaire rechtsliberale premier Mark Rutte deel uitmaakt. Dat schrijft informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag. Volgens hem is het verder belangrijk dat een nieuwe informateur direct aan de slag gaat met een plan om uit de coronacrisis te komen.

Begin deze maand nam het Nederlandse parlement bijna een motie van wantrouwen aan tegen Rutte omdat hij had gelogen in de verkenningsfase. Dat bemoeilijkt de regeringsvorming. Rutte moet het vertrouwen van de andere partijleiders zien terug te winnen. Zijn VVD werd bij de verkiezingen de grootste partij.

“Een overgrote meerderheid” van de partijen denkt dat het vertrouwen vooral hersteld kan worden door het eens te worden over belangrijke politieke thema’s, te beginnen met de coronacrisis. Daar moet de formatie nu mee verder, schrijft Tjeenk Willink. Als daarbij meer ruimte wordt gelaten aan de Tweede Kamer, het lagerhuis van het Nederlandse parlement, om de uitwerking van de plannen te controleren, draagt dat volgens hem ook bij aan het vertrouwen.

Onderhandelingen over “wie met wie” wilden de fractievoorzitters nog niet voeren. Een meerderheid sluit wel de PVV en het rechts-populistische Forum voor Democratie (FVD) uit, enkele partijen ook het conservatief-liberale JA21.

Of partijen nog willen samenwerken met Mark Rutte hangt af van het inhoudelijke beleid, of van de mate waarin hij de ruimte laat voor een beleid met meer openheid en een grotere rol van de Tweede Kamer. Rutte zelf zegt daar volgens de informateur over na te denken en “op korte termijn” meer over te zeggen.