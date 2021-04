“Geen platte porno, maar erotische esthetiek”: komst van ‘Crazy Horse’-theater houdt Brusselse gemoederen bezig

Brussel -

Er is nog wat weerstand van enkele omliggende handelaars, maar de Brusselse Kolenmarkt maakt zich op voor de komst van ChoChotte, een erotisch danstheater geïnspireerd op het wereldberoemde ‘Crazy Horse’-theater in het zesde arrondissement van Parijs. “Geen platvloerse bedoeningen, we mikken op een erotisch-esthetische ervaring”, zeggen de initiatiefnemers.