EU beschuldigt Apple formeel van concurrentievervalsing

De Europese Commissie heeft het Amerikaanse technologiebedrijf Apple vrijdag formeel beschuldigd van concurrentievervalsing. Het gaat om één van de grootste rechtszaken ooit tegen de fabrikant van de iPhone.

Volgens de Commissie benadeelde Apple rivalen op de muziekstreamingmarkt illegaal door de regels die het oplegde in haar App Store. Zo zou het app-ontwikkelaars gedwongen hebben om voor betalingen gebruik te maken van een systeem van Apple, dat op die manier 30 procent commissie kon aanrekenen. “Op die manier stegen de prijzen voor consumenten, en werd de vrije markt belemmerd”, aldus Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Als die eerste vaststelling na onderzoek wordt bevestigd, kan Apple veroordeeld worden voor inbreuken op het EU-recht.

De beslissing om de zaak aan te spannen is de conclusie van een onderzoek dat in juni 2020 al opgestart werd, na een klacht van de Zweedse streamingapp Spotify. Apple is het niet eens met de beschuldigingen,aldus een woordvoerder.