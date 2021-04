Anderlecht eert Olivier Deschacht: “Tot snel in het Park, jouw thuis voor altijd”

“Bedankt voor alles, Oli. Tot snel in het Park, jouw thuis voor altijd”, zo reageerde RSC Anderlecht vrijdag op het nieuws dat clubmonument Olivier Deschacht (40) stopt met voetballen.

“Olivier Deschacht, een echt clubicoon, zette vandaag definitief een punt achter zijn lange en productieve carrière”, zo klinkt het op de website van paars-wit. “Die carrière was grotendeels paars en wit gekleurd, al speelden ook Lokeren en Zulte Waregem nog een belangrijke rol in zijn parcours. Oli kwam op zestienjarige leeftijd aan bij RSCA. In 2001 maakte hij zijn opwachting bij de A-kern, en die zou hij nooit meer verlaten. Pas in 2003 brak hij echt door als onbetwiste titularis.”

“Twee cijfers vatten de carrière van Olivier Deschacht in het Astridpark samen. Het eerste: 16. Zoveel trofeeën mocht hij voor paars-wit in de lucht steken. Acht keer de beker van de kampioen, zeven supercups en één Belgische beker. Een palmares waar veel generatiegenoten van Oli enkel van kunnen dromen, en een onmiskenbaar teken van zijn trouw aan paars-wit.”

“Het tweede getal dat zijn carrière samenvat: 602. Het aantal wedstrijden die hij voor RSC Anderlecht bij elkaar voetbalde in 17 seizoenen bij de club. 602 wedstrijden, een clubrecord. Met dat enorme totaal gaat hij zelfs een clubicoon als Paul Van Himst voor in de ranking. Daarover zei hij ooit: ‘Ik zal nooit nog maar tot aan zijn enkels komen, zoveel betekent hij voor RSCA. Bovendien speelden spelers in zijn tijd nog minder wedstrijden tijdens een seizoen. Al wil ik mijn prestatie ook niet minimaliseren. Het is fantastisch, en ik ben er erg trots op.’“

“Nu zet Oli een punt achter zijn carrière. RSCA is fier en dankbaar om zo lang op zijn diensten te hebben kunnen rekenen. We wensen hem het allerbeste in de weg die hij nu zal inslaan.”