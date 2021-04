Advocaat van Russische oppositieleider Navalny opgepakt, regionale teams op lijst van “extremistische organisaties” gezet

De Russische politie heeft vrijdag een prominente advocaat opgepakt die de organisaties van de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexej Navalny verdedigt en verschillende spionagezaken behandelt. Dat heeft zijn organisatie bekendgemaakt via de chatapp Telegram. Bovendien werd het netwerk van de opposant toegevoegd aan de lijst van “extremistische en terroristische” organisaties.

Advocaat Ivan Pavlov wordt beschuldigd van “het bekendmaken van informatie over een vooronderzoek”, een misdrijf waarop drie maanden gevangenisstraf staat, zegt de organisatie Komanda 29, waarvan hij de leider is. Hij werd opgepakt na een huiszoeking in de hotelkamer in Moskou waar hij verbleef. De politie doorzocht ook het kantoor van de organisatie in Sint-Petersburg en het huis van Pavlovs vrouw.

LEES OOK. Waarom Russische president moet vrezen voor binnenlandse opstand: het volk mort, dus haalt Poetin zijn oorlogstaal weer boven (+)

De in Sint-Petersburg gevestigde organisatie verenigt advocaten en journalisten die Russen verdedigen die van verraad of spionage worden beschuldigd. De groep ontleent zijn naam aan artikel 29 van de Russische grondwet over de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en artikel 29 van het strafwetboek over misdaden tegen de staat, waaronder verraad en spionage vallen.

“Extremistische en terroristische” organisatie

Pavlov verdedigt ook het netwerk van regionale teams van Alexej Navalny en het anticorruptiefonds FBK. Dat netwerk is uitgerekend vandaag toegevoegd aan de lijst van “extremistische en terroristische” organisaties. Dat heeft de Russische financiële inlichtingendienst vrijdag bekendgemaakt. In een verklaring gaf de dienst aan zijn “lijst van organisaties en personen” die betrokken zijn bij “extremistische of terroristische activiteiten” te hebben bijgewerkt, waaronder nu dus de regionale teams van Navalny. Ook zijn de rekeningen van sommige betrokkenen geblokkeerd. Hun activiteiten zijn daarom verboden en FBK-leden of -aanhangers riskeren lange gevangenisstraffen. Navalny’s 37 regionale kantoren kondigden donderdag aan allemaal te sluiten.

Pavlov verdedigt ook voormalig defensiejournalist Ivan Safronov, wiens arrestatie in juli 2020 wegens het doorgeven van vertrouwelijke documenten aan Tsjechië veel stof deed opwaaien in de Russische media. Volgens Komanda 29 ontvangt Pavlov regelmatig bedreigingen van de veiligheidsdiensten.