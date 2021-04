Drie doden bij aardverschuiving in Indonesië

Bij een aardverschuiving in de Indonesische provincie Noord-Sumatra zijn donderdag drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt een lokale verantwoordelijke vrijdag. Het incident vond plaats in de buurt van een door China gefinancierde waterkrachtcentrale in het district Batang Toru.

De aardverschuiving gebeurde na hevige regens, aldus het hoofd van de reddingsdiensten bij de lokale civiele bescherming. “We vrezen dat er zich nog mensen onder het puin bevinden”, zei hij. Eerder zei een andere bron dat twaalf mensen bedolven zouden zijn, onder wie een Chinees die werkte aan de waterkrachtcentrale.

De Chinese groep ZheFu Holding bouwt de dam met een capaciteit van 510 megawatt in het Batang Toru-regenwoud. Milieuorganisaties en wetenschappers hebben de overheid opgeroepen om het project stop te zetten, omdat het de habitat van 800 Tapanuli orang-oetangs in gevaar brengt. De regio is de enige gekende habitat van die apensoort, die in 1939 werd ontdekt maar pas onlangs werd geïdentificeerd als een aparte soort. Het bedrijf belooft dat het project de dieren niet in gevaar brengt.