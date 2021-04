Hongaren mogen opnieuw sportwedstrijden bijwonen als ze immuniteitspaspoort hebben

Vanaf dit weekend is er, onder voorwaarden, opnieuw publiek welkom tijdens sportevenementen in Hongarije. Premier Viktor Orban bevestigde vrijdag dat fans weer competities mogen bijwonen, als ze een zogenaamd immuniteitspaspoort kunnen voorleggen.

Zo’n paspoort wordt in Hongarije uitgedeeld aan wie een eerste inenting tegen het coronavirus heeft gekregen of wie kan aantonen dat hij of zij corona heeft doorgemaakt. Zowat vier van de tien miljoen inwoners in Hongarije hebben al een inenting tegen het coronavirus gekregen.

Jongeren en kinderen die nog niet zijn ingeënt maar begeleid worden door iemand met een immuniteitspaspoort, zijn ook welkom in de stadions. Daar geldt overigens geen mondmaskerplicht meer.

Kampioen Ferencvaros biedt intussen tickets aan voor het competitieduel van zaterdag tegen Mezökövesd maar vraagt supporters toch nog een masker te dragen.

Voor Orban is het openen van de stadions een belangrijke stap met het oog op het EK voetbal. Boedapest is deze zomer een van de gaststeden voor de Europese titelstrijd. Hongarije is tot dusver het enige land dat de UEFA heeft gegarandeerd dat tijdens het toernooi voor een vol stadion kan worden gespeeld.