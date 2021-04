Geen slechte loting voor Red Flames met oog op eerste WK-deelname: Noorwegen is grootste klepper in kwalificaties

In de kwalificaties voor het WK vrouwenvoetbal 2023 nemen onze Red Flames het op tegen Noorwegen, Polen, Albanië, Kosovo en Armenië. De groepswinnaars kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, de nummers twee gaan naar de play-offs.

De Belgen, 18e op de FIFA-ranking, werden ondergebracht in poule F. De Red Flames zaten in de tweede pot bij de loting. Uit de eerste pot kwam Noorwegen (12e op FIFA-ranking). Uit de derde pot werd Polen (30e op FIFA-ranking) aan de Belgen gekoppeld. De overige drie landen zijn Albanië (FIFA 75), Kosovo (FIFA 115) en Armenië (FIFA 128).

De Flames speelden begin deze maand vriendschappelijk tegen Noorwegen, dat met 0-2 te sterk was. Op het EK van 2017 wonnen de Belgen in de groepsfase met 0-2 tegen de Noren. Het laatste duel tegen Polen dateert van 2015, toen trokken de Flames met 5-0 aan het langste eind.

De Belgische vrouwen, die zich eind vorig jaar plaatsten voor het EK van 2022 in Engeland, hopen op een eerste deelname aan het WK.

De winnaars van de negen kwalificatiegroepen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummers twee beginnen aan een ingewikkeld barragesysteem. Dat bestaat uit twee rondes. De drie beste nummers twee gaan rechtstreeks naar de tweede (en laatste) ronde. De overige tweedes werken een eerste barragewedstrijd af. Na de tweede barrage blijven drie teams over. Die worden gerangschikt op basis van hun resultaten in de groepsfase en de tweede ronde van de play-offs. De top twee gaat naar het WK, de derde speelt nog een intercontinentaal barrageduel. De rondes worden telkens in één duel afgewerkt.

De WK-kwalificaties vinden plaats tussen september 2021 en september 2022. De play-offs worden in oktober 2022 afgewerkt. Het WK zal voor het eerst bestaan uit 32 landen. Bij de kwalificaties voor het vorige WK eindigden de Belgische vrouwen als tweede in hun groep, na Italië, maar ze verloren in de barrages van Zwitserland.