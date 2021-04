Mbaye Leye (38) verlengde vrijdag zijn aflopende contract en is ook de komende twee seizoenen trainer van Standard. Een keuze die clubiconen Eric Gerets en Wilfried Van Moer toejuichen. “Ook de timing is goed bekeken.”

Nochtans is die timing – zo vlak voor de eerste play-offwedstrijd in Oostende - op zich best opvallend te noemen. Leye begon in januari als trainer van Standard met een 12 op 12. Daarna kende Standard ...