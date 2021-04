Eerst de titel, dàn pas contractbesprekingen tussen Club en Clement: “Of Mannaert zich zorgen moet maken? Hij kent mij al tien jaar”

Brugge - De ontknoping van de Jupiler Pro League is tevens een nieuw hoofdstuk voor Club Brugge. De hoofdprijs zou een eerste verlenging van de titel sinds 1978 opleveren, én nieuwe gesprekken omtrent het contract van Philippe Clement. De Brugse coach gaf aan dat hij pas na het seizoen wil samenzitten over zijn overeenkomst. “Mensen gaan daar nu iets van maken, maar mijn focus ligt nu eerst op de titel halen”, aldus Clement.

Eerst het medisch bulletin van Clement. Badji (rug) kon vrijdag voor het eerst een volledige groepstraining afwerken en staat dicht bij een terugkeer, Ricca (enkel) en Balanta (kuit) blijven out. Maar de grootste opsteker is de fysieke paraatheid van sterkhouders zoals Lang, De Ketelaere en Vanaken: hun achterstand na de coronagolf in februari is volledig weggewerkt. Club sputterde wat tijdens de staart van de reguliere competitie, het onrechtstreekse gevolg van die besmettingen enkele maanden geleden. “Dat is volledig achter de rug, dus daar spreken we niet meer over”, aldus Clement. “De voorbije weken hebben we daar heel hard aan gewerkt. Het was bij momenten een moeilijke balans want je moet rekeningen houden met fysiek én kracht. Maar de jongens zijn opnieuw topfit, dus corona is een afgesloten hoofdstuk.”

Anderlecht

Zondag begint alvast een nieuwe episode: de Champions’ Play-offs. Met Anderlecht heeft Club Brugge nog een eitje te pellen na de smadelijke nederlaag in het Astridpark enkele weken geleden. “Ik hoop dat dat nog leeft in de groep, maar voor mij is dat niet zo belangrijk”, aldus Clement. “Als we zondag winnen, wordt de kloof met de rest bijna onoverbrugbaar. Vooral dat is heel erg belangrijk. Het is vooral voor andere ploegen van moeten. Mijn jongens hebben de laatste maanden keihard gewerkt aan die bonus van acht punten, de grootste ooit. Als we zondag niet winnen, is het bijlange niet voorbij. Voor onze tegenstanders is dat wel anders.” Zo snel mogelijk die titel pakken, zonder al te veel na te denken. Dat is de opdracht van Clement voor zijn groep. “Rekenen en tellen: dat is voor jullie”, aldus Clement. “De play-offs zijn een rollercoaster, en dit jaar nog meer dan anders omdat er maar zes wedstrijden gespeeld worden. Na elke speeldag worden er wel nieuwe conclusies getrokken. En de ploeg die daarin meegaat, maakt een zware fout.”

Mentaal is die ontknoping veeleisend, en daarom schuift Clement een ander themaatje nog even voor zich uit. Pas na het seizoen wil de coach samenzitten met Vincent Mannaert over zijn contract. Dat loopt tot de zomer van 2022. “Mensen gaan daar nu weer iets van maken, maar ik heb hier nog een jaar contract, hé. Al mijn focus ligt nu op het behalen van de titel. Dat moeten we nu allemaal doen bij Club”, aldus Clement. “Of Mannaert zich zorgen moet maken? Vincent en ik ken kennen elkaar al tien jaar (haalt de schouders op). De titel is nu onze prioriteit.”