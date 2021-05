Waarom Club Brugge-Anderlecht (g)een heel andere match wordt dan de vorige confrontatie

Begin april verraste Anderlecht vriend en vijand door Club Brugge met 2-1 te verslaan. Drie weken later, op speeldag één van de Champions’ play-offs, kijken de aartsrivalen elkaar al opnieuw in de ogen. Zet blauw-zwart de puntjes op de i? Of bevestigt paars-wit dat het op de goeie weg is om Club het vuur aan de schenen te leggen? Vier redenen waarom we (g)een heel andere match krijgen dan die vorige confrontatie.