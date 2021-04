Weg opkomstplicht, burgemeester rechtstreeks verkozen: hoe verandert dat de verkiezingsuitslagen?

Bij de volgende lokale verkiezingen van 2024 is het in Vlaanderen gedaan met de opkomstplicht. Enkel wie zin heeft om te stemmen, moet dat nog doen. En terwijl een lokaal politicus met de meeste voorkeurstemmen nu nog zieltogend moet toekijken hoe een andere toch burgemeester kan worden, is ook dat dan voorbij. Maar wat zal de impact van die nieuwe regels zijn? Ziet de lokale politiek er na de volgende verkiezingen fors anders uit? Halen sommige partijen hier voordeel uit én andere niet? We vroegen het aan politicoloog Carl Devos.