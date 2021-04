Hein Vanhaezebrouck strijdt met AA Gent voor Europees ticket: “Wij favoriet? Ik zal dat niet ontkennen”

Gent - AA Gent start zondagmiddag aan de Europe play-offs met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Na twee ruime zeges in het slot van het reguliere luik van de competitie zal Hein Vanhaezebrouck niet meteen een reden hebben om zijn team om te gooien. En dat heeft consequenties voor enkele grote namen zoals Sven Kums en Niklas Dorsch: “Maar de duels zullen elkaar snel opvolgen. We zullen iedereen zeker kunnen gebruiken.”

Hein Vanhaezebrouck beseft dat hij enkele moeilijke knopen zal moeten doorhakken in aanloop naar het eerste duel tegen Malinwa. Zo lijkt Niklas Dorsch zich andermaal niet op te mogen maken voor een basisplaats. Hoewel de interesse voor de Duitse middenvelder niet gering is: “Niklas speelt bij de beloften in Duitsland, dat is geen klein land hé. Er is natuurlijk interesse voor Niklas. Ook door zijn prestaties bij ons. We zullen zien. Hij moet absoluut niet weg. Hij heeft zeker kwaliteiten. Maar als die ambitie er is en er is een serieus bod. Dan moeten wij daar ook rekening mee houden.”

“Ik heb nog nooit iemand tegengehouden die een serieuze stap kan maken. Je laat hem natuurlijk ook niet voor een appel en een ei vertrekken. Maar hij is daarvan op de hoogte en hoe ik en de club daartegenover staan. Niklas snapt het ook wel. Ik had het er ook met hem over. Hij heeft veel ambitie en wekt veel interesse op. Maar we hebben veel keuze en kwaliteit. Je kunt gerust Marreh, Kums en Dorsch zetten als middenveld. En dat zou allicht even goed zijn. Maar ze moeten zich nu gewoon manifesteren.”

Elke match en training gooien

Met het oog op de eindronde van het EK U23 zal Dorsch toch liever enkele basisplaatsen verzamelen tijdens deze play-offs: “Voor hem verandert dat niets aan de zaak. Hij moet zich gewoon elke match en training gooien. Zolang hij hier is, is hij een speler van AA Gent en dat doet hij ook. En dan zien we wel na het seizoen wat er gebeurt.”

En wellicht start gewezen Gouden Schoen Sven Kums zondag ook opnieuw op de bank. Iemand die met Hein Vanhaezebrouck nochtans al enorme successen boekte. Maar daardoor krijg je HVH zeker niet uit zijn evenwicht: “Dat is niet moeilijk voor mij. Stilaan raakt iedereen fit. En dan moet je keuzes maken. En als je team twee keer wint… Dan is het moeilijk om plotseling te wisselen.”

“Maar we weten maar al te goed dat Sven ook belangrijk is. En misschien wel beter dan de andere jongens. Maar soms is het goed om iemand in te brengen als het minder loopt. Maar de duels zullen elkaar snel volgen. We zullen iedereen moeten kunnen gebruiken. Maar het is zuur voor iemand met de ervaring en de status van Sven.”

Zelfde regels voor 18-jarige als voor 32-jarige

Vanhaezebrouck maakt zich evenwel geen zorgen en verwacht dat Kums hier net sterker uit zal komen :“Het is nu aan hem om dit te gebruiken als extra motivatie om zijn beste niveau te benaderen. Mijn regels gelden voor iedereen: zowel voor iemand van 18 of van 32. Als ze het goed doen, zijn het interessante keuzes. En dan speelt het niet mee of iemand al lang met mij speelt.”

Op het middenveld zit het dus wel snor bij de Buffalo’s maar Vanhaezebrouck beseft dat dit niet voor elke linie geldt: “We hebben niet overal die luxe. Ik kan niet zomaar elf andere spelers zetten. We hebben een ruime kern maar nog niet iedereen is klaar. Wie zal Yaremchuk vervangen? We hebben Laurent Depoitre die nog wat zijn beste vorm zoekt. Hij kan ook niet altijd alles meetrainen. Dus wie moet dan de goals van Roman (Yaremchuk, red.) opvangen…”

Liever in positie van Oostende

Na de monsterscore op bezoek bij Zulte Waregem kregen de Buffalo’s even rust: ‘We werden toen wel even opgeschrikt door covid in de omkadering, dus dat vrije weekend viel ideaal’, aldus de Gentse coach, die absoluut niet wakker ligt van een eventuele favorietenrol. “We zijn er klaar voor maar de andere ploegen ook. Het zijn vier teams die aan elkaar gewaagd zijn. Dat is gebleken in de competitie. Maar als je ons de favoriet wil noemen, tja, ik zal dat niet ontkennen. Maar ik had liever zoals Oostende enkele punten voor gestaan. Er zijn maar zes en geen tien matchen.”

Tenslotte stond Vanhaezebrouck ook nog even stil bij enkele aanstaande verkiezingen en referenda. En vooral de methode van de verkiezing zijn een doorn in het oog: “De trainer van het jaar invullen, deed ik niet. Omdat je maar één naam mocht invullen. Je moet toch zeker drie namen kunnen vermelden, er zijn teveel goede trainers. Net zoals met de scheidsrechters. Ik had bijvoorbeeld heel graag Verboomen genomineerd, maar hij staat niet in het lijstje met drie kandidaat-winnaars. Dan kan ik toch geen keuze maken?”