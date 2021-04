België krijgt er twee à drie gascentrales bij zodat licht blijft branden na sluiting kerncentrales in 2025

De komende jaren worden in ons land 2 à 3 nieuwe gascentrales gebouwd. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. De nieuwe gascentrales moeten er voor zorgen dat het licht blijft branden als in 2025 de kerncentrales sluiten, en dat ons land de overstap naar hernieuwbare energie kan maken.

De ministerraad keurde het wettelijk kader goed voor het CRM-mechanisme, oftewel het capaciteitsvergoedingsmechanisme: het steunsysteem voor investeerders in extra productiecapaciteit. Die steun zal worden toegekend via een veiling. De regering heeft vrijdag het volume vastgelegd voor de veiling in oktober. Het gaat om steun voor de bouw van productie die tot vier jaar nodig heeft om gebouwd te worden, bijvoorbeeld gascentrales. Maar ook andere technologie komt in aanmerking.

In oktober wordt steun toegekend voor 2,3 GW aan nieuwe capaciteit. Daarbij wordt het aantal nieuwe gascentrales beperkt tot een minimum. Concreet zullen twee tot maximum drie gascentrales worden gebouwd, elk goed voor zowat 800 MW of de capaciteit van een middelgrote kerncentrale. Wie het laagste biedt op de veiling, kan dan gaan bouwen als de nodige vergunningen binnen zijn.

Sneller hernieuwbare energie

Het CRM-mechanisme, aldus minister van energie Tinne Van der Straeten (Groen), moet toelaten om de omslag naar hernieuwbare energie “te versnellen” en om de nodige “flexibiliteit in ons netwerk te krijgen”. Daarbij is flexibele gascapaciteit nodig, maar de regering wil ook investeringen in andere technologieën - zoals opslag, batterijen, vraagbeheer of interconnectie - stimuleren.

Er komt dan ook een tweede veilingmoment, in 2024. Een belangrijk volume (1,4 GW) wordt daarbij gereserveerd voor dergelijke innovatieve systemen.

Centraal in het regeringsbeleid staan volgens de minister “bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid”.

De eerste veiling staat in oktober gepland. Producenten kunnen hun dossiers voorbereiden en indienen. Europa moet wel nog definitief het licht op groen zetten voor het steunmechanisme, maar uit een ontmoeting vorige week tussen Van der Straeten met Europees commissaris Margrethe Vestager bleek al dat er geen onoverkomelijke obstakels zijn.