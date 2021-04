Parket wil Tanja Dexters uit het verkeer: “Hevige drinker die niet in staat is een voertuig te besturen”

Als het van het parket afhangt, moet ex-Miss België Tanja Dexters zo snel mogelijk uit het verkeer gehaald worden. Ze zou niet in staat zijn om met de auto te rijden, en een haaranalyse toonde ook aan dat ze een hevige drinker is. Dat blijft Dexters zelf ontkennen. “Ik ben een fatsoenlijke driver, vandaag ben ik ook zonder problemen naar hier gereden.”

In december van vorig jaar stond Tanja Dexters de laatste keer voor de politierechter in Turnhout. Ze had in november 2019 eerder zigzaggend over de baan gereden in Olen en ging vier keer door een rood ...