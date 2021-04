Sociale partners niet geslaagd in vinden loonakkoord: dossier nu definitief op de regeringstafel

De sociale partners zijn er definitief niet in geslaagd een akkoord te vinden over met hoeveel de lonen mogen stijgen de komende twee jaar. Ze hebben daarover een brief gestuurd naar premier Alexander De Croo (Open VLD). Dat is vernomen bij de sociale partners.

De vaststelling dat het overleg is mislukt, was in feite een formaliteit. Donderdagavond hadden vakbonden en werkgevers die boodschap al aan de premier overgemaakt, na een ultieme poging van De Croo om de brokken te lijmen. In een brief hebben de sociale partners dit nog eens bevestigd, en zeggen ze ook over welke dossiers ze wel nog gaan praten. Het gaat bijvoorbeeld over SWT, landingsbanen, enz...

Het water tussen de bonden en de werkgevers over met hoeveel de lonen mogen stijgen bovenop de index bleek te diep. Het is nu aan de regering om een akkoord te vinden over de loonmarge, die door de Centrale Raad voor het Bedrijsleven is vastgelegd op 0,4 procent. Het is nu de vraag in welke mate bedrijven die goed hebben geboerd, nog iets extra op tafel kunnen leggen.