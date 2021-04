Duitse leger start officiële terugtrekking uit Afghanistan: “Onze missie is voorbij”

Het Duitse leger is vrijdag officieel begonnen met de terugtrekking uit Afghanistan, waarmee een einde komt aan een inzet van bijna 20 jaar.

“Onze missie in Afghanistan is voorbij”, kondigde het ministerie van Defensie in Berlijn aan. Daarmee bevestigde het eerdere verklaringen dat het contingent van iets meer dan 1.000 manschappen zou vertrekken na het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om het veel grotere Amerikaanse contingent terug te trekken.

Het is de bedoeling dat de NAVO-missie Resolute Support, waaraan Duitsland de op één na grootste troepmacht bijdraagt, het land uiterlijk in september verlaat.

Taliban

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zou Duitse speciale eenheden opdracht gegeven te helpen bij de terugtrekking, omdat gevreesd wordt dat de taliban misbruik zouden kunnen maken van het dalende aantal troepen.

Er zijn extra pantservoertuigen naar Afghanistan gestuurd en er zijn ook Nederlandse versterkingen aangekomen in kamp Marmal in Mazar-e-Sharif in het noorden van het land, waar het grootste deel van de Duitse troepenmacht is gestationeerd.

De militairen zullen meer dan 100 voertuigen en helikopters terugtrekken en in totaal ongeveer 800 containers.