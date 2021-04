Er is een richtdatum voor je vaccinatie: wat als je op vakantie bent of echt niet kan gaan?

De Vlaamse overheid heeft een tool online gezet waarmee je nu al kan berekenen wanneer je je vaccin zal krijgen. Ook de timing van je mogelijke tweede dosis staat erbij. De richtdata zijn bedoeld om mensen gemakkelijker hun vakantie te laten plannen, “al zijn we niet verantwoordelijk als de plannen in het water vallen als de data toch nog schuiven”, klinkt het. Want dat is het devies: eerst vaccinatie, dan pas vakantie.