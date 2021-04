Rechter geeft 52 restauranthouders gelijk: sluiting van hun zaken in oktober was illegaal

De sluiting van de restaurants in oktober 2020 is illegaal. Dat opmerkelijke vonnis heeft een Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel uitgesproken. De Belgische Staat heeft nu dertig dagen de tijd om zich in regel te stellen, melden Franstalige media.

Toen de tweede coronagolf hard tekeerging in ons land, besloot de overheid op 28 oktober 2020 om opnieuw in lockdown te gaan. Dat betekende onder meer dat alle restaurants de deuren weer moesten sluiten, en dat was niet naar de zin van 52 restauranthouders die een klacht indienden.

Zij hebben nu gelijk gekregen van een rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De rechter in kwestie oordeelde dat de sluiting illegaal was. In het vonnis staat onder meer dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) “niet bevoegd was om de maatregelen te nemen en boetes op te leggen als de maatregelen niet nageleefd werden”. De federale regering wordt verweten de Raad van State niet geconsulteerd te hebben voor de maatregelen ingevoerd werden en het principe van non-discriminatie overtreden te hebben door kantines in scholen en bedrijven wel open te laten.

Het vonnis betekent voor de federale regering concreet dat een dwangsom van 250 euro per dag opgelegd zal worden als binnen de dertig dagen geen gevolg is gegeven aan het vonnis. Die boetes kunnen oplopen tot 250.000 euro.