12 miljoen dollar boete voor twintiger die politiestation in brand hielp steken bij George Floyd-protesten

Een 23-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en een boete van maar liefst 12 miljoen dollar omdat hij tijdens de protesten na het overlijden van George Floyd een politiekantoor in brand had gestoken. “Mijn cliënt kan dit onmogelijk betalen”, zegt zijn advocaat.

Na het overlijden van George Floyd in Minneapolis in mei van vorig jaar, waren duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen politiegeweld. Een van hen was de 23-jarige Dylan Robinson, die vanuit het 195 kilometer verder gelegen Brainerd naar Minneapolis trok om zijn ongenoegen kenbaar te maken.

In zijn woede stak Robinson een Molotovcocktail in brand, waarna een andere persoon die naar een commissariaat van de politie gooide en het gebouw in brand vloog. Dat was te zien op videobeelden en op zijn proces betwiste de twintiger die feiten niet. Ook drie medeplichtigen gaven toe en pleitten schuldig voor de feiten.

Robinson werd door de rechtbank schuldig bevonden en moet vier jaar naar de gevangenis. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 12 miljoen dollar - net geen 10 miljoen euro - betalen. Zoveel geld heeft de twintiger niet, dus zal het bedrag de komende jaren op allerlei manieren verzameld worden. Zijn lonen worden in beslag genomen, net als pensioengeld, en er wordt een afbetalingsplan opgesteld met de rechter. “Hij zal hier maar een minuscuul deel van kunnen betalen”, zei zijn advocaat. “Geen enkele van de beklaagden kan dergelijke som betalen.”

Voor de drie anderen werd nog geen straf uitgesproken.