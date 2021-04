Conner Rousseau aan vooravond 1 mei: “Het kan niet langer dat internationale spelers hier dromen en jobs kapotmaken”

“Als in Amerika al een minimumbelasting van 21 procent kan, dan moet dat zeker ook bij ons lukken”, zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Aan de vooravond van 1 mei tracht hij het gras weg te maaien van voor de voeten van PVDA, sinds jaar en dag een pleitbezorger van hogere belastingen voor multinationals. “Het kan niet langer dat Google of Amazon niet eerlijk bijdragen terwijl onze zelfstandigen megacreatief moeten zijn om boven water te blijven.”

In zijn eerste 1 mei-speech als voorzitter van Vooruit heeft Conner Rousseau opgeroepen om de multinationals zwaarder te belasten. “Het kan niet langer dat onze zelfstandigen en onze KMO’s megacreatief moeten zijn om boven te water te blijven, de volle pot moeten betalen, terwijl grote buitenlandse spelers zoals Google of Amazon niet eerlijk bijdragen en daardoor hier dromen en jobs kapotmaken.” Hij verwijst naar de Verenigde Staten, waar president Joe Biden het voornemen nam om een internationale minimumbelasting van 21 procent in te voeren.

Vooruit bestempelt dat voornemen van Biden “als een kantelpunt voor een internationale belasting op multinationals die wij al zo lang willen”. Zonder de toezegging van de Verenigde Staten was zo een belasting een doodgeboren kind. “Maar als de grootste economische speler ter wereld deelneemt, verandert dat de zaak”, zegt de woordvoerder van Rousseau. Het mechanisme van een internationale minimumbelasting zou erin bestaan dat bedrijven overal een minimumbelasting betalen van 21 procent. Landen die daar niet aan meedoen en multinationals trachten te verleiden met een lagere belasting, zouden het verschil moeten afstaan aan de landen die er wel aan meedoen.

De online speech van Rousseau, opgenomen in een Leuvense brouwerij om het Vooruit-werkmanspilsje nog eens extra in de schijnwerpers te zetten, begon met een trip down memory lane, waarin de 27-jarige voorzitter herinneringen ophaalde aan de 1 mei-stoeten uit zijn jeugd “toen het nooit regende”. Na de opsomming van wat de socialisten in het verleden en vandaag allemaal hadden gerealiseerd, garandeerde de voorzitter zijn partijgenoten dat “de strijd niet gestreden is, zoals sommigen beweren, het is alleen een nieuwe strijd geworden”.

Tegen het licht van de coronacrisis is het voor Rousseau de grootste uitdaging van het moment om de juiste investeringen te doen. “In onderwijs en in gezondheidszorg, want als deze crisis iets heeft aangetoond, dan is het dat we in onze gezondheidszorg nooit meer mogen besparen. Besparen heeft nog nooit 1 leven gered. We zullen ook investeren in psychologische hulp en mentaal welzijn.”