Waasland-Beveren begint als favoriet aan de barrageduels tegen Seraing: “Als we het niet halen, hebben we gefaald”

Waasland-Beveren werkt morgenavond zijn eerste van twee barragematchen af op het veld van tegenstander RFC Seraing. Trainer Nicky Hayen beseft dat Waasland-Beveren favoriet is, maar van onderschatting is helemaal geen sprake. “Het zou niet de eerste keer zijn dat een tweedeklasser het haalt van een eersteklasser”, blikt Hayen vooruit op het duel tussen de topschutter van 1B en de slechtste defensie van 1A.

Sola victoria satiat. Ofwel: Enkel de overwinning schenkt voldoening. Waasland-Beveren gaat morgen op het veld van Seraing vol voor de overwinning om een zo goed mogelijk uitgangspositie te bemachtigen. “We hebben alles opnieuw in eigen handen, maar we onderschatten de tegenstander niet”, vertelt T1 Nicky Hayen vanop afzondering in de buurt van Luik. “We weten dat wij de favoriet zijn. Als wij niet winnen, verdienen we het niet om in 1A te spelen. Zo simpel is het. Als we het niet halen, hebben we gefaald. Maar ik wil niet doemdenken of euforisch zijn. De focus ligt op twee keer negentig minuten voetbal. Daarom zijn we ook op afzondering vertrokken. We willen niets aan het toeval overlaten.”

Tegenstander Seraing kruipt alvast in de rol van underdog. “Logisch. Ik zou hetzelfde doen en alle druk bij de favoriet leggen”, vervolgt Hayen. “Maar het is niet de eerste keer dat een tweedeklasser heeft gewonnen van een eersteklasser. We zijn op onze hoede. In de Beker zijn er nog verrassingen geweest. We zullen in beide matchen top moeten zijn. Wat ik van Seraing vind? De hand van Emilio Ferrera is zichtbaar. Ze spelen met een duidelijk concept. Ze creëren veel kansen en maken veel doelpunten. Anderzijds slikken ze ook veel doelpunten. Het is een heel open ploeg. Dat maakt de match zeker interessant.”

Met Seraing – Waasland-Beveren staat de topschutter van 1B (Georges Mikautadze) tegenover de slechtste verdediging van 1A (70 tegendoelpunten). Doelpunten verzekerd, toch? “Dat is een vaststelling. Wij gaan er alles aan doen om dat te verhinderen. We weten dat we dit seizoen veel doelpunten geslikt hebben. De cijfers liegen niet. Maar we gaan er ook geen groter verhaal van maken. We hebben tegen Anderlecht en Oostende ook de nul kunnen houden bijvoorbeeld. Dat Mikautadze de laatste weken minder gescoord heeft? Hij is zijn neus voor doelpunten niet kwijt, hé. Die cijfers liegen ook niet. We hebben genoeg beeldmateriaal van hem bekeken.”

Met Leonardo Bertone heeft Waasland-Beveren een ervaringsdeskundige in huis. De Zwitser speelde in zijn thuisland ooit al eens barragematchen tegen een tweedeklasser, maar verloor uiteindelijk. “Hij weet als geen ander dat we hen niet mogen onderschatten. Anderzijds moeten we focussen op onze eigen kracht. De kracht van OH Leuven moeten we meenemen. We hebben 34 wedstrijden gevochten. Dat mogen we niet zomaar nonchalant weggooien in deze twee matchen.”

Na enkele slopende maanden hoopt Waasland-Beveren het seizoen positief af te sluiten. “Het is een mentaal zwaar seizoen geweest”, blikt Hayen terug. “We hebben de druk altijd proberen buiten te houden. Dat is meestal goed gelukt. Deze groep is al tien keer gevallen en elf keer opgestaan. Tegen OHL was het perfecte voorbeeld. We waren mentaal sterk genoeg om die match over de streep te trekken. Deze groep heeft al zoveel veerkracht getoond. Nu moeten we dat in de laatste twee matchen tot een goed einde brengen.”