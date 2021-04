Champions League-finale blijft in Istanboel, ondanks nieuwe Turkse lockdown

De UEFA heeft vrijdag bevestigd dat de Champions League-finale op 29 mei in Istanboel zal plaatsvinden, ondanks een nieuwe uitbraak van COVID-19 in Turkije, waar sinds donderdag een derde lockdown van kracht is.

Volgens de Franse omroep RMC Sport en de Britse krant The Daily Mail overweegt de UEFA om naar een nieuwe locatie op zoekt te gaan. “De finale wordt op 29 mei in Istanboel gehouden, met een beperkt aantal toeschouwers”, onkent de Europese federatie die berichten. .”We zijn ervan overtuigd dat de tijdelijke lockdown tot 17 mei geen gevolgen zal hebben voor de wedstrijd. De UEFA zal met de Turkse voetbalbond en de lokale en nationale autoriteiten blijven samenwerken om de wedstrijd veilig te organiseren. Meer informatie over de capaciteit van het stadion en de ticketverkoop zal binnenkort worden bekendgemaakt.”

Turkije heeft het hoogste besmettingspercentage in Europa en is donderdagavond opnieuw begonnen met een totale lockdown, waarbij alle niet-essentiële bedrijven zijn gesloten en reizen tussen regio’s beperkt wordt. Het land registreerde maandag meer dan 37.000 nieuwe gevallen van COVID-19 en er waren 353 overlijdens. Dat na een piek van meer dan 60.000 besmettingen per dag in het begin van april.

Het Ataturk-stadion zou vorig jaar al de Champions League-finale herbergen, maar wegens de epidemie wijzigde UEFA de plannen en werd er in augustus een Final 8 in Lissabon gehouden.

In de finale staat de winnaar van de halve finale tussen Real Madrid en Chelsea (1-1 in de eerste ronde) tegenover de winnaar van de confrontatie tussen Paris SG en Manchester City (1-2).