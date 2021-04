Moet PSG ook sterspeler missen in Manchester? Blessure houdt Mbappé dit weekend aan de kant

Paris Saint-Germain kan zaterdag in het competitieduel tegen Lens geen beroep doen op Kylian Mbappé. De Franse steraanvaller sukkelt met de rechterkuit.

“Hij voelt ongemak in zijn rechterkuit. We hopen dat het niet te erg is en we snel weer op hem kunnen rekenen”, vertelde PSG-coach Mauricio Pochettino vrijdag.

De blessure komt heel ongelegen nu PSG volgende week dinsdag tegen Manchester City een 1-2 achterstand moet ophalen om door te stoten naar de finale van de Champions League...

In de Ligue 1 volgt PSG met nog vier speeldagen te gaan op een punt van leider Rijsel.