Loononderhandelingen komen op bord van regering te liggen, De Croo vol vertrouwen: “Regering heeft al voor hetere vuren gestaan”

Premier Alexander De Croo bevestigde vrijdagmiddag dat de loononderhandelingen op het bord van de federale regering komen te liggen, nu de sociale partners er niet uit geraken. Tot hoogspanning heeft dat voorlopig nog niet geleid, zei hij. “We zullen samen tot een akkoord komen, zoals we dat de voorbije zeven maanden nog al hebben gedaan”, klonk het vrijdag na afloop van de ministerraad.

Premier De Croo en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) deden gisteren een ultieme poging om de sociale partners na de mislukking van het loonoverleg toch nog opnieuw aan tafel te krijgen. Dat lukte, maar de meningsverschillen over de maximale loonsverhoging in de privésector voor de komende twee jaar bleken toch te groot. Vakbonden en werkgevers blijven wel onderhandelen over andere thema’s, zoals de eindeloopbaanregeling of het minimumloon.

Het loonoverleg verschuift daarmee definitief naar de regeringstafel. Een mogelijk explosief dossier, zeker nadat het eerder deze week tot een clash kwam tussen de voorzitters van de liberale en socialistische regeringspartijen. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau legde zelfs het artikel 14 van de door de vakbonden verguisde loonwet van 1996 op tafel, wat zou inhouden dat de uitkering van dividenden aan banden wordt gelegd als een akkoord over een loonsverhoging uitblijft.

Meningsverschil

Het meningsverschil is de regering echter nog niet binnengeslopen, suggereerde premier De Croo vrijdag op de persconferentie na afloop van de ministerraad. Het artikel 14 is er volgens hem bijvoorbeeld nog niet ter sprake gekomen. “We hadden heel graag gehad dat de sociale partners tot een akkoord waren gekomen, maar we hebben goede afspraken gemaakt binnen de regering over hoe we daar mee zullen omgaan”, klonk het. “Tot nu toe zijn we er zeer goed in geslaagd om het hoofd koel te houden, en ik heb geen reden om te geloven dat dat de komende dagen niet zou kunnen. We zullen samen tot een akkoord komen, zoals we dat de voorbije zeven maanden nog al hebben gedaan. We hebben al voor hetere vuren gestaan.”

De premier pleit in elk geval voor een “evenwichtig akkoord dat rekening houdt met draagbaarheid, zowel voor werknemers als werkgevers”. Een cocnrete timing plakte De Croo daar niet op. “We zullen ons niet laten opjutten.”