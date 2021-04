De gewelddadige jeugd van de ‘Bonnie en Clyde’ van de Kempen: “Hij tot bloedens toe geslagen, zij vocht als een man”

Drugs, geweld en alcohol waren de rode draad in de jeugd van zowel Marco Laudet (46) als Ashley Van De Velde (36), die samen terechtstaan voor de moord op Christine Lenaerts. Zijn zussen vertelden hoe Laudet als kind tot bloedens toe geslagen werd door hun vader, een ex-legionair. Van De Velde raakte op haar twaalfde verslaafd aan drugs en dronk als tiener twee flessen whisky per dag. “Maar is dat een excuus? Iedereen heeft een rugzakje.”