Nieuwkomer Union haalt eerste versterking: Bart Nieuwkoop komt over van Feyenoord

Kersvers eersteklasser Union heeft zijn eerste versterking met het oog op volgend seizoen beet. Het neemt Bart Nieuwkoop over van Feyenoord. De 25-jarige Nederlandse rechtsachter komt transfervrij over en tekent een contract van drie seizoen in de hoofdstad.

Union maakt werk van de uitbouw van de ploeg waarmee het volgend seizoen aan de slag gaat in de Jupiler Pro League. Met Bart Nieuwkoop haalt het een eerste versterking in huis. Nieuwkoop is een rechtsachter die ook in het centrum en op het middenveld uit de voeten kan. Hij doorliep de jeugdreeksen van Feyenoord en toen hij daar enkele jaren geleden doorbrak, werd hem een grote toekomst toegedicht, maar blessures speelden hem parten.

Na een uitleenbeurt bij Willem II had hij afgelopen seizoen een basisplaats bij Feyenoord en speelde hij zelfs drie keer mee in de Europa League, maar door een nieuwe blessure verloor hij zijn plek in het elftal. Bij Union legt hij nog medische tests af waarna de deal wordt geofficialiseerd.