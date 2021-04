Middelkerke zet 220 tafels op zeedijk, Dedecker houdt vast aan heropening terrassen op 1 mei via achterpoortje

Middelkerke - De horecaterrassen mogen in het hele land weer open op 8 mei, maar in Middelkerke mag het van burgemeester Jean-Marie Dedecker wat sneller. Hij liet de voorbije twee dagen tafels en stoelen plaatsen op de zeedijk voor de horecazaken om ze vanaf zaterdag 1 mei al te openen. “220 tafels en 880 stoelen”, zegt Dedecker. “Alles staat klaar. De uitbaters moeten gewoon hun deuren nog openen.”

Om dat mogelijk te maken, vond Dedecker een achterpoortje in de coronamaatregelen die de overheid oplegt. “Horecamensen hebben een concessie lopen bij de stad om hun terrassen op de zeedijk te zetten”, zegt de burgemeester. “Die concessies hebben we nu geschorst en de horecazaken hebben hun eigen terrasmeubilair weggehaald. Die terrassen zijn nu publiek domein, en de tafels en de stoelen van de stad staan daar nu op.” Daar is trouwens niet naast te kijken: waar het maar kan, hangen affiches op om duidelijk te maken dat het om openbaar domein gaat.

Niet bedienen aan tafel

Stewards en vrijwilligers zullen toezien op de veiligheid - “mensen mogen maar met vier aan een tafel en moeten voldoende afstand houden”, zegt Dedecker - en de tafels en stoelen ontsmetten telkens iemand weggaat. Het gevolg van dat achterpoortje is wel dat de horecazaken niet zullen kunnen bedienen aan de tafels. Ze mogen wel meeneemgerechten meegeven aan mensen, die daarna vrij kunnen kiezen om al dan niet op de door de stad gezette terrassen kunnen gaan zitten. De uitbaters zijn gewonnen voor het plan, zegt Dedecker, want ze riskeren geen boetes.

”Het laat zich raden dat er zaterdag veel volk gaat zijn, want mensen snakken naar wat vrijheid en een terrasje”, zegt Dedecker. Maar te grote drukte vreest hij niet. “Ik vrees niets. De verharde dijk is 8 kilometer lang, en dan hebben we nog 5 kilometer zanddijk en een heel breed strand. In een topzomer ontvangen we hier 80.000 tot 100.000 mensen, dus we kunnen wel wat aan. Bovendien heb ik heel wat studies liggen waaruit blijkt dat de kans op besmettingen in de buitenlucht één op duizend is. In de gezonde lucht van de kust zal dus wel wat kunnen.” Als de drukte toch te groot wordt, zet Middelkerke stewards, vrijwilligers en de politie in om alles in goede banen te leiden. “We kunnen dat”, voegt Dedecker nog toe.