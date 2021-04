Bongonda schiet Genk met twee goals naar tweede plaats: “We wonnen de beker maar blijven er voor gaan”

RC Genk gaat door op het elan na de bekerzege en klopte nu op de eerste speeldag van de Champions’ play-offs Antwerp met 2-3. met twee goals van Théo Bongonda.

“Wat was dit een gekke match”, vertelde Bongonda, de gelegenheidsaanvoerder van RC Genk door de schorsing van Bryan Heynen, na de wedstrijd. “We hebben niet dezelfde fout gemaakt als twee weken geleden toen we een voorsprong nog uit handen. Al werd het van 0-1 toch weer 2-1. Ik weet niet hoe dat komt. Hadden we schrik? Maar daarna hebben we de rug gerecht en getoond dat we ondanks de bekerzege er nog voluit voor gaan.”

John van der Brom: “Er is nog veel mogelijk”

John van den Brom was een gelukkige coach. “Bij 2-1 dacht ik: ofwel loopt het hier helemaal fout, ofwel pakken we ons niveau van de eerste helft weer op en gaan we weer voetballen. Want ze kwamen terug omdat we dat niet meer deden. Gelukkig zetten we het weer recht. Ik ben dan ook heel trots op mijn spelers. Dat je dit kan presteren een week na onze bekerzege, is knap. We wilden goed starten in de play-offs en dat is gebeurd. Er is nog veel mogelijk.”

Birger Verstraete: “Kinderlijk weggegeven”

Birger Verstraete baalde. “Ik heb niet het gevoel dat Genk de verdiende winnaar is”, zei de middenvelder van Antwerp. “We waren beter maar gaven het kinderlijk weg. We zetten een scheve situatie recht, maar dan kregen we toch weer onnodige goals tegen. Ja, we trokken wat terug, maar dat was niet bewust. We hadden dat eerste kwartier in de tweede helft ook veel gegeven.”

“Wat nu? Dit is een zure nederlaag maar we komen hier sterk uit.”

Frank Vercauteren: “Mentale tik”

Het resultaat is niet de weerspiegeling van de wedstrijd”, vond Antwerp-coach Frank Vercauteren. “Het was een match met hoogten en laagten. Het begin was moeilijk, we speelden niet goed georganiseerd. Maar in de tweede helft stond er maar één ploeg op het veld. Dat we toch nog verloren was omdat we enkele foutjes maakten die Genk afstrafte. Ze waren dodelijk. Ik kan mijn spelers weinig verwijten. Al is dit toch een mentale tik.”