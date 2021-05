Bewolkt, maar op meeste plaatsen blijft het droog

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima schommelen van 10 tot 14 graden, meldt het KMI. Ook zondag is het wisselend bewolkt, maar komen er geleidelijk brede opklaringen vanaf het westen.

De weersverwachtingen voor zaterdag. Foto: KMI

Zaterdagochtend is er hier en daar eerst sprake van ochtendgrijs en lokaal nog rijmplekken. In de namiddag wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt en blijft het waarschijnlijk droog. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en aan zee en 13 of 14 graden elders. In de nacht van zaterdag op zondag vormen er zich lage wolken. Het blijft droog en hier en daar kan nevel of mist gevormd worden. De minima schommelen tussen ­de 1 en 5 graden.

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het zondag vooral na de middag gedeeltelijk bewolkt met vooral over het westen soms brede opklaringen. Zeer lokaal kan een buitje vallen. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden.

Begin volgende week wordt het bewolkt en is er kans op regen.