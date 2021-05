Japan opgeschrikt door aardbeving met kracht van 6,6

In het noordoosten van Japan heeft zaterdag een aardbeving met een kracht van 6,6 plaatsgevonden. Dat melden de autoriteiten. Er is geen tsunamialarm afgekondigd. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade.

De aardbeving deed zich voor om 10.27 uur lokale tijd (03.27 uur Belgische tijd). Het epicentrum bevond zich voor de kust van de prefectuur Miyagi op een diepte van 60 kilometer, meldt het Amerikaans geologisch instituut USGS.

De Japanse meteorologische dienst stelde dat er van de beving van zaterdag geen tsunamirisico uitging. Wel werden de schokken gevoeld aan de oostkust, ook in de hoofdstad Tokio. “We zijn nog informatie aan het verzamelen, maar we hebben geen berichten van schade of gewonden ontvangen”, zei een woordvoerder van de lokale overheid tegen persagentschap AFP. Hij noemde de beving “behoorlijk sterk”.

Japanse spoorwegmaatschappijen besloten de dienstverlening tijdelijk stil te leggen, inclusief de supersnelle Shinkansen-trein, meldde de publieke omroep NHK. In sommige gebouwen in Miyagi vielen verder de liften uit.

TEPCO, het energiebedrijf dat de rampenkerncentrale in Fukushima beheert waar in 2011 een meltdown plaatsvond, heeft gemeld dat er geen abnormale zaken zijn waargenomen bij die centrale.