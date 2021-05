Congolese president roept noodtoestand uit in twee provincies wegens geweld

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft de noodtoestand uitgeroepen in Noord Kivu en Ituri. Dat meldt een regeringswoordvoerder vrijdagavond. De twee provincies worden getroffen door geweld van gewapende groepen, die burgers massaal vermoorden.

De komende uren zal het presidentieel decreet, waarin de noodtoestand wordt aangekondigd, publiek gemaakt worden. De president kan de noodtoestand of staat van beleg aankondigen “wanneer ernstige omstandigheden de onafhankelijkheid of de integriteit van het nationale grondgebied onmiddellijk bedreigen of een onderbreking van de regelmatige werking van de instellingen veroorzaken”, klinkt het in de grondwet.

Tshisekedi had donderdag aangekondigd dat hij met “radicale maatregelen” zou komen om het geweld in het oosten van het land aan te pakken. Tientallen gewapende groeperingen zijn er actief.

De meest gevaarlijke rebellen zijn de van oorsprong Oegandese Allied Democratic Forces (ADF). Zij worden ervan verdacht meer dan duizend burgers te hebben vermoord sinds november 2019 in de regio rond de stad Beni.