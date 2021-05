Amerikaanse politie treft 90 migranten aan in huis in Houston

In de Amerikaanse stad Houston heeft de politie meer dan 90 mensen aangetroffen in een huis. Er is een onderzoek geopend naar mensensmokkel, klinkt het.

Politiewoordvoerder Daryn Edwards vertelde dat de politie verrast was toen ze het huis betrad. Het ging om een woning van twee verdiepingen in een residentiële wijk in Houston, een grote stad in de staat Texas. Daar waren meer dan 90 mensen aanwezig, allemaal volwassenen. Het waren voornamelijk mannen, maar er waren ook vijf vrouwen aanwezig.

De omstandigheden waarin de mensen verbleven was niet al te slecht, verklaarde Edwards nog, al klaagden enkele mensen wel dat ze al enkele dagen niet gegeten hadden. Sommige aanwezigen zijn hun reukvermogen verloren en anderen hadden koorts en hoestten hevig, waardoor de politie vermoedt dan sommigen besmet zijn met het coronavirus.

De politie gaat ervan uit dat de aanwezigen slachtoffer zijn van mensensmokkel.

