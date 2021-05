De Wever over aanbouw Het Steen: “Ik schort mijn oordeel op tot het af is”

Antwerpen - Burgemeester Bart De Wever (N-VA) vraagt om geduld te hebben tot het toeristisch onthaalcentrum dat wordt gebouwd aan Het Steen in Antwerpen helemaal af is. “Tot dan schort ik mijn oordeel op.” Ondertussen is de petitie om de aanbouw terug af te breken al 15.000 keer ondertekend.

“Het is Het Steen des aanstoots geworden”, zegt De Wever op Radio 1. De afgelopen dagen regende het misnoegde reacties over de aanbouw.

“Het is nooit gemakkelijk om oud en nieuw te combineren bij erfgoed. Nochtans was het nodig want Het Steen stond te verkommeren en was een pathetisch monument geworden. De aanbouw die er stond van de jaren ‘50 was afschuwelijk en gewoon rot. Dat lijken de mensen vergeten te zijn. De nieuwe aanbouw gaat Het Steen weer toegankelijk maken voor de Antwerpenaren.”

De burgemeester benadrukt dat de aanbouw niet werd beoordeeld door politici maar wel door deskundigen. “En dit ontwerp werd gekozen omdat dit het meest het oude gebouw respecteert.”

Eiffeltoren

“Ik weet dat er nu hoongelach zal opstijgen in Antwerpen als men dit hoort en ik ben zelf heel benieuwd naar het resultaat. Maar ik schort mijn oordeel op tot de werken af zijn. Ik vraag geduld te hebben tot we de aanblik in zijn geheel kunnen absorberen”

De Wever verwijst ook naar de Eiffeltoren. “Toen die werd gebouwd, waren tienduizenden Parijzenaren hysterisch en iedereen in de buurt wilde dat ding afgebroken zien. Dus soms helpt het om een beetje afstand te nemen van jouw eerste oordeel en af te wachten.”