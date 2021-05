Ook delegatie anonieme verpleegkundigen (?) verwacht op ‘La Boum 2’: “Menselijke muur vormen tussen jeugd en politie”

Brussel - Ook een delegatie verpleegkundigen zou straks in Brussel deelnemen aan ‘La Boum 2’. Dat blijkt uit gesprekken in de Facebookgroep ‘Nurses For Freedom’.

Die groep verzamelt zorgmedewerkers die zich tegen de coronamaatregelen kanten, en telt voorlopig iets meer dan 6.600 deelnemers. De groep kondigt aan “vanuit de zorg massaal aanwezig te willen zijn om een menselijke muur te vormen tussen de jeugd en de politie die eventueel vanuit de politiek de opdracht zou krijgen om opnieuw deze noodkreet te ontbinden”.

De groep put inspiratie uit Nederland, waar ook geregeld zorgmedewerkers in uniform deelnemen aan coronakritische bijeenkomsten. Al bleken daar ook mensen bij te zitten die eigenlijk niet in de zorg werken, maar valse ziekenhuisuniformen droegen. Het is ook niet duidelijk of alle deelnemers aan de Vlaamse Facebookgroep ‘Nurses For Freedom’ echt in de zorgsector werken. “Zit zelf niet in de zorg, maar wil gerust een wit vest lenen van iemand om die erehaag te vormen”, reageert bijvoorbeeld een deelnemer bijvoorbeeld.