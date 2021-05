Zwemmen hoeft niet: 17 miljoen zalmen per truck vervoerd omdat rivieren te laag staan

De Amerikaanse staat Californië zal een kleine 17 miljoen jonge zalmen vanuit kwekerijen met vrachtwagens laten vervoeren naar de Stille Oceaan, omdat de rivieren in de regio door droogte te laag staan.

De viskweekindustrie in Californië bevindt zich voornamelijk in Central Valley, een landbouwregio op 100 kilometer van de Amerikaanse westkust. De staat kampt momenteel echter – voor het tweede jaar op rij – met droogte, zodat het waterniveau in de rivieren waar de jonge zalmen doorgaans gebruik van maken tijdens hun trek naar de Stille Oceaan te laag is.

De staat Californië besliste daarom om een grote operatie op poten te zetten om de 16,8 miljoen vissen vanuit de kwekerijen met vrachtwagens naar de oceaan te brengen, meer bepaald in de baaien van San Pablo, San Francisco, Half Moon en Monterey.

Foto: AP