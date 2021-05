Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Vrijheid is geen gunst die regering kan uitdelen: gooi de horeca open”

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat de tijd rijp is om de coronamaatregelen te versoepelen. In de eerste plaats voor de jeugd en de evenementensector, maar ook voor de horeca. Daar is meer mogelijk dan enkel met vier op een terras zitten, vindt partijvoorzitter Tom Van Grieken. “Dus gooi die horeca open”, zei Van Grieken zaterdag in Mechelen tijdens zijn toespraak naar aanleiding van 1 mei.

“Het is tijd voor meer vrijheid”, stak de voorzitter van de uiterst-rechtse partij van wal. Daarbij gaf hij een sneer naar de regering en de experten die “niet-bewezen maatregelen” doorvoeren, waar volgens Van Grieken geen lijn in te trekken valt. “Vrijheid is geen gunst die deze paars-groene regering kan uitdelen, maar een basisrecht van elke Vlaming. En die vrijheid, die eisen we vandaag terug.”

Omdat het merendeel van de 65-plussers al een vaccin kreeg toegediend, moet het voor Vlaams Belang mogelijk zijn meer maatregelen terug te schroeven. “Evenementen in open lucht moeten met meer mensen kunnen plaatsvinden. We gaan gezonde, jonge mensen toch niet maanden opsluiten tot iedereen gevaccineerd is?”, aldus Van Grieken.

Bovendien vindt hij dat de horeca opnieuw de deuren moet kunnen openen, en niet enkel de terrassen vanaf 8 mei. “Het is een sector die al bewezen heeft dat hij coronaveilig kan werken.”

.@tomvangrieken: “Het is tijd voor vrijheid! Als u het afgelopen jaar de politieke elite en hun virologische vriendjes in dit land hebt bezig gezien, dan kan u de indruk hebben dat vrijheid een gunst is. Alsof het een leuk extraatje waaruit het overlegcomité kan kiezen.” #1mei pic.twitter.com/GEJEtbKTQO — Vlaams Belang (@vlbelang) May 1, 2021

Loonoverleg

Van Grieken kwam vanzelfsprekend ook terug op het afgesprongen loonoverleg, met meer dan een sneer naar de socialistische partijen en hun dreigement om de dividenden voor aandeelhouders te blokkeren. Het centraal loonoverleg moet daarbij volgens Vlaams Belang op de schop. De verschillen tussen de sectoren zijn immers te groot en bovendien wordt fundamenteel anders naar dat overleg gekeken in Vlaanderen en Wallonië, luidt het.

LEES OOK. PVDA-voorzitter Peter Mertens wil vrije loononderhandelingen: “Werkende klasse moet het respect krijgen dat ze verdient”

De kern van het probleem schuilt volgens de partij in de hoge belastingdruk. Ze stelt daarom voor de belastingvrije som op te trekken tot 11.500 euro, ofwel zowat het leefloon voor een alleenstaande. Die maatregel zou elke voltijds werkende persoon 625 euro extra netto opleveren. Vlaams Belang schat de kostprijs op 1,75 miljard euro. Om de maatregel te betalen, plaatst de partij daar verminderde uitgaven in de transfers, migratie en het politiek systeem tegenover.

LEES OOK. Conner Rousseau: “Werkgevers en werknemers moeten samen vooruitgaan en oplossingen zoeken”