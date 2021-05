Actievoerders projecteren boodschap (met symbolische strop) aan politici op Brussels Justitiepaleis, politie identificeert daders

Het collectief "Wake Up Belgium" heeft op het Justitiepaleis in Brussel deze boodschap geprojecteerd aan "the politics"(sic). Inclusief afbeeldingen van stroppen.



Filmpje is een uur geleden op hun Instagrampagina gezet.



Zou morgen wel eens ferm kunnen ontsporen in Ter Kameren. pic.twitter.com/ppSsL7syhm