Wilde geruchten over Messi doen de ronde, Raiola schudt Real wakker over Haaland: “Je hebt maar één kans om hem te kopen”

Iedereen wil Erling Braut Haaland. De Noorse superspits ligt nog onder contract bij Borussia Dortmund, maar kan komende zomer rekenen op interesse van zowat alle Europese topclubs. Dat weet ook zijn manager Mino Raiola.

De Nederlander sprak uitgebreid met de Spaanse krant AS en uiteraard ging het over Haaland, die dit seizoen alweer 37 keer scoorde voor de Duitse topclub.

“Dortmund heeft duidelijk gemaakt dat ze Erling niet willen verkopen. Het is echter de vraag of ze bij dat standpunt gaan blijven voor 1 september”, aldus Raiola, doelend op het feit dat BVB mogelijk naast een ticket voor de Champions League grijpt in de Bundesliga. “Of Erling mij verteld heeft voor wie hij wil spelen? Nee en daar ben ik momenteel ook niet in geïnteresseerd. Dat vertelt hij me wel wanneer alles duideijk is in mijn hoofd en ik voor hem een menu kan creëren. Een paar zaken op z’n bord kan leggen, van: dit hebben we, en dat ook nog… Dat kunnen we nu niet. Het enige wat we weten, is dat Dortmund duidelijk stelde dat ze Erling niet willen verkopen.”

Raiola ws dus niet van plan om veel te onthullen over de transfersituatue van zijn cliënt. Maar toch… “Haaland is geïnteresseerd in twee dingen. Titels pakken en doelpunten scoren. Hij is dan ook een beetje zoals Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, geobsedeerd. Op een positieve manier. Hij zal voor een club kiezen waarbij hij die twee zaken het beste kan verwezenlijken. Je kan moeilijk liegen. Als clubs als Barcelona of Real Madrid achter je aankomen, dan kan je moeilijk nee zeggen. PSG baant zich een weg naar de groep van topclubs, Man City is dat aan het proberen en Juventus is er altijd al geweest. Het is ook belangrijk in welke competitie ze spelen. PSG speelt in de slechtste van al de grote clubs. Bayern zit in een attractieve competitie, we weten dat ze die altijd winnen. En in Spanje heb je drie clubs die de titel kunnen pakken.”

Raiola is er ook van overtuigd dat iedereen tot op het bot zal gaan om de 20-jarige spits binnen te halen. “Ik weet niet of Real Haaland kan betalen want ik ken hun boeken niet. Maar ik denk van wel, zoals iedereen trouwens. Maar de vraag is: kan Madrid het zich veroorloven om Haaland niet te kopen? En Barcelona? Dat ze ook Kylian Mbappé willen? Tja… Die heeft nog een contract bij PSG. Het is belangrijk om goed te kiezen. Dat is belangrijker dan iemand kopen aan een goeie prijs. Anders zit je met een jarenlang probleem. Daarom is Haaland zo belangrijk voor een club als Real, omdat hij nog zo jong is en toch al bij de elite hoort. Hetzelfde geldt voor Mbappé. Maar je krijgt slechts één kans om hen te kopen. Dan zit je goed voor de volgende tien jaar. Hetzelfde gebeurde met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Eens ze in een groot team zitten, laten ze die niet meer gaan.”

Over Messi gesproken. Er doen een aantal opvallende geruchten de ronde over de sterspeler van FC Barcelona, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. In Spanje klinkt het dat de Blaugrana hem een voorstel van liefst tien jaar (!) willen doen, zodat Messi zeker bij de club blijft. Ook na zijn carrière.

Barcelona zit in financieel moeilijk weer en zou de Argentijn eerst willen overtuigen om zijn astronomisch salaris van 71 miljoen euro te halveren. Kwestie van de club ademruimte geven én enkele versterkingen te kunnen halen. In dat geval wordt er gesproken over spelers als Memphis Depay en… Erling Haaland. Door Messi vervolgens dergelijk lang contract voor te leggen, hoopt Barcelona dat de Argentijn zijn ja-woord geeft aan de club.