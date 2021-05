Opnieuw honderden migranten gered op Middellandse Zee

Het reddingsschip Sea-Watch heeft op de Middellandse Zee opnieuw migranten in veiligheid gebracht. Bij twee operaties vrijdag en tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag haalde de crew van Sea-Watch 4 zo’n 190 mensen aan boord, zo heeft de organisatie laten weten. Na vier reddingsoperaties zitten nu meer dan 300 migranten op het schip. Sea-Watch heeft een veilige haven in Italië of Malta aangevraagd.

Intussen heeft Ocean Viking, een ander reddingsschip van de organisatie SOS Mediterranee, van de Italiaanse autoriteiten de toelating gekregen om in de haven van Augusta, op het eiland Sicilië, aan te meren. Dat zou nog zaterdag gebeuren. Volgens SOS Mediterranee bevinden zich 236 migranten aan boord van het schip, onder wie veel niet-begeleide minderjarigen. Ze werden eerder deze week van overvolle bootjes gehaald.

Hulporganisaties uiten kritiek op de Libische kustwacht en de Europese Unie omdat er steeds weer migranten door de Libische autoriteiten terug worden gebracht naar het land dat al jaren in een burgeroorlog verwikkeld is. SOS Mediterranee pleit ervoor om een Europees reddingsprogramma op poten te zetten.

Libië is een belangrijk doorgangsgebied voor migranten uit Afrika. Elk jaar vertrekken honderden migranten vanuit het land in kleine bootjes in de hoop Europa te bereiken. Volgens cijfers van de Verenigde Naties stierven er dit jaar al zo’n 490 mensen op de Middellandse Zee.