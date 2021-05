Betogers en actievoerders van allerlei pluimage demonstreren in Brussel: “Het kapitalisme brengt ernstige schade toe aan de gezondheid”

Brussel - Op het De Brouckèreplein in Brussel zijn zaterdag honderden mensen bij elkaar naar aanleiding van de Dag van de Arbeid. De vakbondsleden en leden van sociale, culturele en politieke verenigingen komen op straat met een duidelijke boodschap: de pandemie en de maatregelen die de regering heeft getroffen om die pandemie te bestrijden, hebben vooral de zwakkeren in de maatschappij getroffen, grote delen van de werkende klasse, de jeugd, de mensen zonder papieren en vrouwen.

De betogers stellen met name het regeringsbeleid rond de coronapandemie in vraag. “Dat was streng voor de jeugd, laks voor de bedrijven. Uitgangs- en samenkomstverbod, afstandsonderwijs voor jongeren en studenten, terwijl telewerk voor het patronaat aanleiding was tot misbruik op het gebied van bemoeiing en controle op het privéleven, de arbeidstijd of de beschikbaarheid”, klinkt het. “Het sociaal isolement neemt alleen maar toe, alleen produceren en consumeren kan nog. Het gevolg van deze liberale en autoritaire maatregelen is een toenemende delegitimering van de gezondheidspolitiek en een kweekbodem voor individualisme, voor ontkenning en zelfs voor complottheorieën.”

Eén van de belangrijkste lessen die uit de coronapandemie moet getrokken worden, is volgens de betogers dan ook: het kapitalisme brengt ernstige schade toe aan de gezondheid. “In al te veel bedrijven werden de veiligheidsmaatregelen niet nageleefd, het onderwijs kreeg niet genoeg middelen op zich te beschermen en de productie en verdeling van de vaccins zijn een ander staaltje van kapitalistische wanorde.”

“Patronaat vertikt het om veiligheidsmaatregelen voor personeel te respecteren”

“Tijdens de pandemie werden niet-essentiële sectoren niet gesloten”, klonk het ook. “De economie moest immers draaien, ook al leidde dat tot vele besmettingshaarden. In de eerste golf werkten mensen zonder maskers en met een gebrek aan ontsmettingsmiddelen, maar ook vandaag nog vertikt het patronaat het in al te veel sectoren en bedrijven om de veiligheidsmaatregelen voor het personeel te respecteren. Onderwijskrachten en leerlingen hebben nooit voldoende middelen gekregen voor een veilig direct onderwijs, noch voor de overgang naar afstandsonderwijs.”

“De productie en verdeling van de vaccins zijn een ander staaltje van kapitalistische wanorde”, klinkt het verder. “Concurrentie tussen farmagroepen, in het onderzoek en de patentering van producten en processen, ondermaatse industriële productie, totaal onevenwichtige verdeling op wereldschaal ten koste van de landen van het Zuiden. De hele sector blijft gekenmerkt door de winst, ook al zijn er miljoenen doden.”

Resem eisen

De betogers hadden een resem eisen, onder meer voor een hoger minimumloon, een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies, en een minimum nettopensioen van 1.500 euro. “Een jaar na het begin van de pandemie is de armoede gestegen door massale tijdelijke werkloosheid”, klinkt het bij de betogers. “Grote delen van de werkende klasse en van de jeugd hebben geen inkomen, mensen zonder papieren zitten zonder middelen van bestaan. Maar terwijl de ene economische sector onderuit gaat stellen andere het beter dan ooit, zoals de farmaceutische en de logistieke sector en de grootwarenhuizen.” De betogers vinden het dan ook niet kunnen dat de loonsverhogingen bovenop de index beperkt zouden blijven tot 0,4 procent te beperken voor 2021-2022.

Volgens de betogers moeten de patenten op vaccins ook opgeheven worden: “De ontwikkeling ervan gebeurde grotendeels met publiek geld. Daarnaast moet alles in het werk gesteld worden voor een massale productie en distributie op wereldschaal, onder andere door een sociale controle op de sector.”