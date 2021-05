Politie zet enorme troepenmacht in voor ‘La Boum 2’

Brussel - De Brusselse ordediensten zetten een ongeziene troepenmacht in om straks in het Ter Kamerenbos het verboden evenement ‘La Boum 2’ in goede banen te leiden. Zowat 750 agenten staan paraat om in te grijpen indien nodig.

LIVE. Brussel zet zich schrap voor La Boum 2

Nadat de eerste editie van het evenement ‘La Boum’ op 1 april uitdraaide op een ware veldslag tussen agenten en honderden deelnemers neemt de Brusselse politie dit keer geen enkel risico meer. Officieel worden er geen gegevens vrijgegeven over de inzet van troepen, zo zegt Ilse Van De Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. “Wij geven nooit commentaar of cijfers over de inzet van effectieven bij manifestaties.”

16 pelotons, paarden, honden en sproeiwagens

Maar volgens onze bronnen houden zich alvast 16 infanteriepelotons klaar. Die pelotons, elk 40 agenten sterk, worden geleverd door de lokale politie Brussel-Hoofdstad (8 pelotons) en Brussel-Zuid (2 pelotons) en de federale politie (6 pelotons). Daarnaast zullen ook verschillende arrestatieteams in burger patrouilleren in het park en worden er 18 paarden en enkele teams met politiehonden ingezet.

Ook vier sproeiwagens – uitgerust met een waterkanon – staan klaar, net als verschillende politiebussen om eventuele arrestanten af te voeren. Boven het Ter Kamerenbos zal niet alleen een politiehelikopter circuleren maar ook twee speciale drones. In totaal zouden op die manier ten minste 750 politieagenten ingezet worden.

Bij de vorige editie van La Boum, op 1 april, vielen verschillende gewonden. Foto: EPA-EFE

‘La Boum 2’ zou om 16 uur van start gaan in het Ter Kamerenbos. De eerste editie van La Boum werd georganiseerd op 1 april, als een ludiek protest tegen de heersende coronamaatregelen. Een tweeduizendtal deelnemers daagde op. Aanvankelijk verliep alles rustig maar toen de aanwezige politieagenten wilden ingrijpen wegens het overtreden van de coronaregels, draaide het hele gebeuren uiteindelijk uit op zware rellen. Verschillende aanwezigen en agenten raakten daarbij gewond.

LEES OOK. Hoe nepfeest ‘La Boum’ in Ter Kamerenbos ontaardde in veldslag tussen duizenden jongeren en politie

De organisatoren van die eerste editie hebben zich ondertussen gedistantieerd van de nieuwe versie. Hun initiatief zou volgens hen gekaapt zijn door anderen. De nieuwe organisatoren weigerden de afgelopen dagen het ‘feest’ te annuleren, maar riepen gisteren wel op om er een geweldloos protestfeest van te maken. Gevreesd wordt echter dat een aantal radicale groeperingen gebruik zullen maken van het gebeuren en aansturen op een confrontatie met de politie.

LEES OOK. Organisatoren La Boum 2: “Wij willen geen geweld, wij willen niet vechten”

Zowel de Brusselse burgemeester Philippe Close (MR) als premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) riepen de voorbije dagen op om niet af te zakken naar het evenement. Het stadsbestuur gaf ook geen toestemming, waardoor het officieel om een verboden manifestatie gaat. Burgemeester Close gaf al aan dat in eerste instantie door stewards zal worden toegezien op het respecteren van de coronamaatregelen, maar dat indien nodig de politie zal optreden.

LEES OOK. Brusselse politie zet zich schrap voor verhit weekend: niet alleen ‘La Boum 2’, maar ook week van burgerlijke ongehoorzaamheid